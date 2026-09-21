ЕР побеждает на выборах в Заксобрание Прикамья после обработки 100% протоколов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - На выборах депутатов Законодательного собрания Пермского края после обработки 100% протоколов лидирует партия "Единая Россия" с 48,67% голосов, следует из данных ЦИК РФ.

На втором месте КПРФ с 15,52%, на третьем - ЛДПР с 10,92%. "Новые люди" набирают 10,34% голосов, "Справедливая Россия" - 5,01%

Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер. Так, "Партия пенсионеров" набрала 4,81% голосов, "Коммунисты России" - 1,73%.

Выборы в Заксобрание Пермского края проходили 18-20 сентября.

По данным краевого избиркома, на них зарегистрированы 930 кандидатов, из них 209 по одномандатным избирательным округам. В частности, по спискам были зарегистрированы семь партий - КПРФ, ЛДПР, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Справедливая Россия", "Единая Россия", "Коммунисты России" и "Новые люди". Будет избрано 60 депутатов, половина из них - одномандатники.