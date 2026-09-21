Памфилова заявила о наличии шансов у "Справедливой России" пройти в Госдуму

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Справедливая Россия" имеет большие шансы преодолеть 5%-ный барьер и пройти в Госдуму IX созыва, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Справедливая Россия" - 4,96%, у "Справедливой России" есть ещё шанс большой преодолеть пятипроцентный барьер", - сказала Памфилова в понедельник при подведении предварительных итогов прошедших выборов.

По словам Памфиловой, от "Справедливой России" по одномандатным округам в Госдуму проходят четыре кандидата. "У "Справедливой России", поскольку она на грани, пока четыре (места - ИФ). Но ещё раз хочу повторить, что есть все шансы, судя по предварительным (данным - ИФ) о том, что мы знаем, преодолеть пятипроцентный барьер, и тогда распределение мандатов, конечно, может измениться", - сказала глава ЦИК РФ.

На выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в 2021 году по федеральному избирательному округу лидировала партия "Единая Россия" с 49,82% голосов, за список кандидатов от партии тогда проголосовали 28 064 258 избирателей.

На втором месте по итогам выборов в Госдуму в 2021 году была КПРФ (18,93%), на третьем - ЛПДР (7,55%), на четвертом - "Справедливая Россия" (7,46%). На пятом месте находилась партия "Новые люди" (5,32% голосов).