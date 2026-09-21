В Брянской области в результате удара БПЛА ранена член УИК

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Брянской области БПЛА атаковал машину члена участковой избирательной комирссии Елены Дятловой, она ранена, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Вчера автомобиль, в котором находилась член участковой избирательной комиссии номер 882 с правом решающего голоса Стародубского района Брянской области, уважаемая наша Елена Викторовна Дятлова, подвергся целенаправленной, я бы сказала, бесчеловечной атаке БПЛА", - сказала она.

По ее словам, Дятлова "получила тяжелое осколочное ранение, была госпитализирована".

В Запорожской области 15 сентября БПЛА атаковали село Октябрьское, погибла председатель УИК Елена Астанина.