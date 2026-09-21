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Четыре поезда ФПК изменят время отправления из-за схода вагонов в Ростовской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Несколько поездов Федеральной пассажирской компании (ФПК) в понедельник изменят время отравления из-за схода грузовых вагонов на перегоне Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал РЖД) в Ростовской области в воскресенье, сообщила пресс-служба АО "ФПК" в своем канале в Max.

"Из-за временной приостановки движения на перегоне Двойная - Ельмут СКЖД изменяется время отправления поездов с начальных станций", - говорится в сообщении.

В частности, 21 сентября поезд №14 Сириус - Саратов отправится не ранее 21:30 по Москве вместо 18:02, №270 Адлер - Чита - не ранее 23:30 вместо 17:22, №346 Адлер - Нижневартовск - не ранее 20:00 вместо 19:10, №254 Новороссийск - Уфа - не ранее 20:10 вместо 19:15.

Как сообщалось, 20 сентября в 13:26 в Ростовской области на перегоне Двойная - Ельмут СКЖД произошел сход вагонов грузового поезда. В результате нарушен габарит соседнего пути, произошло аварийное отключение контактной сети. Пострадавших нет.

Власти Орловского района Ростовской области ввели режим ЧС в районе аварии. По уточненной информации с ж/д-полотна сошли 27 вагонов, из них 25 опрокинуты.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, 43 неповрежденных вагона отбуксированы маневровым поездом на станцию Двойная.

Ростовская область ФПК
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