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Верховный суд России признал законным приговор лидеру ячейки "Аум Синрикё"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд России утвердил приговор главарю российской ячейки террористического сообщества "Аум синрикё" (запрещено в России) Михаилу Устьянцеву по делу о финансировании терроризма.

"Рассмотрев материалы уголовного дела, проверив и обсудив доводы кассационной жалобы, коллегия по делам военнослужащих ВС РФ признала принятые судебные акты законными", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Вместе с тем, суд исключил из описательно-мотивировочной части указание, что Устьянцев совершил преступления в составе террористического сообщества, и назначил ему наказание в виде 21 года и 6 месяцев лишения свободы.

В мае 2025 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил ранее судимого 53-летнего жителя Москвы Устьянцева к 22 годам колонии строгого режима за организацию финансирования терроризма.

Судом установлено, что в 2011 году он вместе с сообщниками по указанию иностранных руководителей запрещенной международной организации "Аум Синрикё" создали религиозное объединение, деятельность которого была направлена на финансирование терроризма. Устьянцев организовывал мероприятия и семинары в России и других странах, в ходе которых осуществлялся сбор денежных средств для оказания помощи "Аум синрикё" и обеспечения деятельности ее российского структурного подразделения. Общая сумма так называемых пожертвований составила не менее 88 млн рублей.

В 2020 году Устьянцев уже был осужден к 15 годам лишения свободы за организацию деятельности террористической организации.

"Аум Синрикё" - религиозная синкретическая экстремистская секта, основанная Сёко Асахарой. В марте 1995 года члены "Аум синрикё" из Японии распылили отравляющий газ зарин в токийском метро, в результате чего погибли 13 человек и пострадали около 6 тысяч. 13 членов секты, включая Асахару, были позднее приговорены к смертной казни. Всего обвинения по этому делу были предъявлены 188 представителям "Аум Синрикё".

В сентябре 2016 года Верховный суд России запретил деятельность международного религиозного объединения "Аум Синрикё". В ноябре 2024 года российская ячейка "Аум Синрикё" была внесена в федеральный список организаций, признанных террористическими.

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