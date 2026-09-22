Минобороны РФ заявило об ударе по трем логистическим центрам в Одесской области

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли удар по трем логистическим центрам в Одесской области, заявило Минобороны РФ во вторник.

"Два логистических центра в городе Одесса и логистический центр "Новая Почта" в населенном пункте Ильичевск, осуществлявших хранение и распределение грузов военного и двойного назначения, предназначенных для ВСУ", - сообщило министерство о пораженных целях в ходе ночного массированного удара.