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Пилот пострадал при аварии легкомоторного самолета в Ульяновской области

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Авиаинцидент с участием легкомоторного самолета произошел в Майнском районе Ульяновской области во вторник утром, пилот госпитализирован, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление СК на транспорте.

"Самолет совершил жесткую посадку в поле, в результате которой воздушное судно получило повреждения. Пилот с различными травмами направлен в больницу", - говорится в сообщении.

Самолет проводил орошение полей с воздуха.

Следователи проводят проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура уточняет, что инцидент произошел вблизи села Анненково-Лесное.

"При проведении сельскохозяйственных работ легкомоторный самолёт совершил жесткую посадку", - говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов, при наличии оснований примет меры реагирования.

Ульяновская область
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