В Кремле подтвердили обсуждение идей Турции о прекращении ударов по судам в Черном море

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что турецкая сторона выступила с предложением к России и Украине по сокращению ударов в Черном море, президенты РФ и Турции обсуждали эту тему на недавней встрече в Бишкеке.

"Что касается инициативы турецкой стороны, то вопрос действительно ставился нашими турецкими партнерами во время недавних контактов президента Владимира Путина и президента Реджепа Эрдогана в Бишкеке, и далее (она) фигурировала в соответствующей дипломатической переписке", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан также подтвердил, что Анкара направила российской и украинской сторонам предложение о прекращении ударов по судам в Черном море. Он отметил, что первоочередная цель этой инициативы - налаживание поставок зерна по Черному морю.