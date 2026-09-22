В Кремле считают право вето важным элементом структуры ООН

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Институт постоянных членов Совбеза ООН и их право вето - важный элемент для всей структуры Организации Объединенных Наций, Россия сохраняет приверженность этому, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы полагаем, что Совет Безопасности ООН, безусловно, должен быть реформирован. Постоянное членство должно быть расширено в обязательном порядке. Появилось много государств или межгосударственных образований, которые, безусловно, должны иметь свой голос в Совете Безопасности. Но вместе с тем мы считаем, что и этот институт постоянных членов Совбеза, а также право вето, является очень важным элементом для всей структуры Организации Объединенных Наций", - сказал Песков журналистам.

Он добавил: "И мы сохраняем свою приверженность этому очень важному элементу".

Так Песков ответил на вопрос, как в Кремле оценивают перспективы предложения, озвученного президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдогана об отмене права вето в Совете Безопасности ООН и отказе от постоянного членства в пользу ротационного.