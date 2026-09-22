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Эрдоган выступил за реформирование Совбеза ООН и отмену права вето

Эрдоган выступил за реформирование Совбеза ООН и отмену права вето
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Turkish Presidency / Mustafa Kamaci / Handout/Anadolu via Getty Images

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что структуру Совета безопасности ООН следует реформировать и отказаться в нем от права вето, так как оно более не отвечает современным реалиям.

"В настоящий момент чрезвычайно важно преобразовать потребность в реформе в конкретную "дорожную карту". В основе этой карты должна лежать отмена права вето", - написал Эрдоган в статье для агентства Bloomberg.

Он также отметил важность "более эффективного, равного и ответственного подхода" к тому, как страны представлены в СБ ООН".

"Для этого требуется не только расширение состава представителей, но и справедливое распределение ответственности за руководящую роль", - указал турецкий лидер.

Говоря о нынешней структуре СБ ООН, где представлены пять постоянных членов, Эрдоган указал, что "мир больше, чем эти пять стран (обладающие правом вето - ИФ)".

Президент Турции подчеркнул, что последние годы, к ходе которых случились, в частности, пандемия и энергетические кризисы, показали, что "урегулирование глобальных кризисов, отданных на усмотрение лишь нескольких столиц, более несовместимо с реалиями современного мира".

Турция Реджеп Тайип Эрдоган ООН
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