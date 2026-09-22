Открытое горение на мусорной площадке в Щелково ликвидировано

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на мусорной площадке в городском округе Щелково, сообщили в ГУ МЧС по Московской области во вторник.

Сообщение о горении мусора на открытой площадке поступило накануне. Позднее в МЧС сообщили о локализации возгорания на площади 9,4 тыс. кв. м.

По данным МЧС, ПДК воздуха не превышено. К тушению пожара привлекались 90 человек и 34 единицы техники, в том числе 46 человек и 14 единиц техники от МЧС России, добавили в ведомстве.