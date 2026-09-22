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АТОР опровергла сообщения об угрозе срыва туров россиян в Таиланд из-за COVID-19

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Туроператоры не выпускали предупреждений для туристов об угрозе заражения COVID-19 в Таиланде, всплеска аннуляций туров в страну также не зафиксировано, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"АТОР от лица всего туроператорского сообщества со всей ответственностью заявляет, что туроператоры не выпускали и не выпускают для туристов каких-либо предупреждений об угрозах в Таиланде, не отменяют из-за этого уже оплаченные туры и не предпринимают никаких действий, описываемых СМИ ввиду отсутствия угрозы безопасности в Таиланде. Распространяется недостоверная информация о ситуации в Таиланде и о турах в эту страну", - говорится в сообщении.

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Ранее СМИ сообщили, что туры россиян в Таиланд, купленные до конца года, оказались под угрозой срыва из-за вспышки COVID-19.

Как отметили в ассоциации, российские туроператоры не фиксируют всплеска аннуляций туров в Таиланд, показатели находятся на обычном среднегодовом уровне.

По данным на 22 сентября 2026 года в Таиланде нет официальной вспышки COVID-19, власти не вводят никакие ограничения. Уровень заболеваемости COVID-19 в Таиланде сейчас почти в три раза ниже, чем в предыдущие три года.

АТОР Таиланд COVID-19
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