Таиланд вдвое сократил срок безвизового пребывания для российских туристов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Власти Таиланда со вторника сократили срок безвизового пребывания до 30 дней для туристов из 60 стран, в том числе из России.

Соответствующее постановление было опубликовано в Королевской газете Таиланда в конце августа.

Документ отменяет введенный в июле 2024 года режим 60-дневного пребывания для граждан 93 стран, в число которых входила и Россия. В соответствии с новыми правилами граждане 60 стран, включая РФ, смогут въезжать в Таиланд с целью туризма на срок до 30 дней.

Граждане стран, для которых действовал 60-дневный срок пребывания, при въезде в Таиланд до 15 сентября могут находиться в стране 60 дней. Для въехавших после этой даты срок сокращается до 30 дней. Его можно будет один раз продлить, обратившись в иммиграционную службу Таиланда.

Еще одно ограничение касается количества пересечений сухопутных границ. Граждане стран, которым разрешено въезжать на 30 дней, смогут совершить их не более двух раз за календарный год.