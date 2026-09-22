Открытое горение в торговом комплексе в Стерлитамаке ликвидировано

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения ликвидировали открытое горение в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в башкирском Стерлитамаке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике во вторник.

"Открытое горение в торговом центре в башкирском Стерлитамаке ликвидировано. Сейчас проводится разбор конструкций", - сказали в пресс-службе.

Ранее ГУ МЧС России по Башкирии сообщили, что возгорание произошло в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке на втором этаже четырехэтажного здания на улице Коммунистической. Погибли четыре человека, четверо пострадавших госпитализированы.