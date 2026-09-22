Еще двое белгородцев пострадали от ударов БПЛА по машинам

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атакам дронов, пострадали два человека, сообщил региональный оперштаб.

В Шебекине FPV-дрон ударил по грузовику, мужчина получил осколочные ранения живота и плеча. Его доставят на лечение в Белгород. У грузовика разбита кабина.

В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате еще одной атаки БПЛА на автомобиль мужчина получил акубаротравму. Машина повреждена.

Еще одна машина получил повреждения от взрыва дрона близ села Неклюдово Шебекинского округа.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа FPV-дрон сдетонировал на парковке - разбиты окна коммерческого объекта и повреждены пять транспортных средств. В результате детонации второго дрона повреждено остекление квартиры многоквартирного дома. В селе Илек-Кошары от удара дрона посечена крыша коммерческого объекта.

В поселке Красная Яруга частный дом подвергся атаке FPV-дрона - посечены фасад и остекление.