Более 4 тыс. волн кибератак на избирательную систему РФ зафиксировано 18-21 сентября

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В ЦИК РФ зафиксировали более четырех тысяч волн DDoS-атак на избирательную систему с 18 по 21 сентября, сообщил член Центризбиркома Павел Андреев.

"С 18 по 21 сентября этого года мы зафиксировали более четырех тысяч волн DDoS-атак. Это на порядок больше, чем мы столкнулись на выборах президента РФ", - сказал Андреев во вторник на сессии международного форума "Диалог о фейках 4.0".

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала о более чем трех тыс. волн кибератак на избирательную систему РФ с 18 по 20 сентября.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы прошли в РФ с 18 по 20 сентября.