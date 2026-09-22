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Суд оштрафовал журналиста Дудя за нарушение порядка деятельности иноагента

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы признал журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента, сообщили во вторник в Мосгорсуде.

"Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей", - говорится в сообщении.

Часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за непредставление иноагентом в уполномоченный орган (или должностному лицу) сведений, представление которых предусмотрено законодательством об иностранных агентах.

В апреле 2022 года Минюст РФ внес Дудя в реестр иноагентов, в ноябре 2025 года мировой судья Басманного района Москвы заочно приговорил Дудя к 1 году 10 месяцам колонии за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах.

Мосгорсуд Юрий Дудь Лефортовский суд Москвы
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