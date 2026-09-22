ФНС отсудила у ФК "Томь" скульптуру "Ермака" на пятиногом коне

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Томской области удовлетворил иск Межрайонной инспекции ФНС №32 по Челябинской области к ООО "Футбольный клуб "Томь" об обращении взыскания на заложенное имущество, говорится в материалах суда.

"Исковые требования удовлетворить. Обратить взыскание на следующее заложенное имущество, принадлежащее на праве собственности ООО "Футбольный клуб "Томь" (...) определив способ его реализации путем продажи с публичных торгов, в счет погашения задолженности по налоговым обязательствам ответчика в размере 36 млн 728 669,29 рубля", - говорится в судебном решении.

Предполагается, что в счет долга будет реализована "стела у главного входа на стадион "Труд", кадастровый номер которой совпадает с номером скульптуры "Покорение Сибири", установленной слева от входа на стадион в 2015 году. Кадастровая стоимость монумента составляет 98,5 тысяч рублей.

Также, согласно решению суда, под реализацию пойдут четыре осветительных вышки, арочные ворота стадиона и трансформаторная подстанция. Общая кадастровая стоимость имущества составляет 1,06 млн рублей.

В 2015 году у входа на стадион "Труд" - домашней арены ФК "Томь" - установили скульптуру "Покорение Сибири", которая, как заявлялось на открытии, изображает Ермака на пятиногом коне. Композицию Томску подарил предприниматель Роман Троценко. Скульптуру создал британский скульптор узбекского происхождения Юнус Сафардиар. Похожая его работа была установлена в 2010 году в терминале внутренних линий новосибирского аэропорта "Толмачево".

Спустя две недели после установки скульптуры в Городской думе Томска разгорелась дискуссия о том, кому в действительности посвящен памятник. Депутаты усомнились, что скульптура изображает Ермака.

В беседе с корреспондентом "Интерфакса" Сафардиар сетовал, что при установке была искажена первоначальная идея его работы - "скульптура должна была изображать не самого Ермака, не документальное его изображение, а миф и легенду о нем, аллегорию".

"Томь" последний раз выступала на профессиональном уровне в сезоне 2021/2022, когда заняла 14-е место в ФНЛ. После этого сезона из-за финансовых проблем клуб потерял профессиональный статус и был исключен из РФС. Из-за долгов было арестовано имущество футбольного клуба, в том числе стадион "Труд". Позднее "Труд", здание клуба, а также стадион молодежного состава "Темп" были переданы в собственность Томска.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "ФК "Томь" принадлежит томской областной спортивной школе олимпийского резерва, учредителем которой является Томская область.