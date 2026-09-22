Число специалистов "Росатома" на иранской АЭС "Бушер" достигло 63 человек

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что число специалистов госкорпорации на иранской АЭС "Бушер" в настоящее время составляет 63 человека, их количество будет увеличиваться.

"Прошедшей ночью еще 18 специалистов пополнили нашу команду. Таким образом общая численность российской группировки достигла 63 человек. В ближайшее время количество наших сотрудников продолжит увеличиваться", - сказал Лихачев журналистам во вторник.

По его словам, обстановка на площадке спокойная, но "значительное наращивание численности нашего персонала в Иране возможно только после окончательного закрепления мирных договоренностей между Ираном и США".