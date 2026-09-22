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Врио губернатора Брянской области Ковальчук победил на выборах главы региона

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук набрал на выборах главы региона 67,52% голосов избирателей, сообщил облизбирком.

"Избирательная комиссия Брянской области постановила: признать досрочные выборы губернатора Брянской области состоявшимися и действительными, считать избранным на должность губернатора Брянской области Ковальчука Е.В.", - говорится в сообщении

Кандидат от КПРФ Андрей Архицкий заручился поддержкой 14,91% избирателей, Руслан Титов (ЛДПР) получил 8,05% голосов, Алексей Тимошков ("Справедливая Россия") - 4,7%, Александра Казачкова ("Новые люди") - 3,73%.

Явка избирателей, по данным облизбиркома, составила 79,28%.

Брянская область Егор Ковальчук
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