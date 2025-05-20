В Минюсте предложили ввести проверку пассажиров на опьянение перед полетом

Также предлагается запретить пить спиртное на борту

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Участники авиационной сессии XIII Петербургского международного юридического форума предложили ввести единый и общедоступный реестр авиадебоширов, проверять пассажиров на опьянение перед полетом и запретить алкоголь на борту.

"Полагаю, что создание единого реестра назрело - а не реестров, которые ведут авиакомпании. Все же это должен быть единый реестр с включением туда лиц, права на перелет которых были ограничены в рамках перелета одной компании, чтобы это распространялось и на все другие авиакомпании. Причем вести речь необходимо и о зарубежных компаниях, договариваясь с ними об этих правилах", - заявила замдиректора департамента госрегистрации ведомственных нормативных правовых актов Минюста Анастасия Лелётина. Такой реестр, по ее мнению, могла бы вести Росавиация.

Кроме того, важно, чтобы этот реестр "был общедоступен, чтобы он был опубликован в открытом доступе", добавила Лелётина. В качестве примера она привела базу данных Федеральной службы исполнения наказаний.

"С 25 мая этого года появится реестр должников по алиментным обязательствам. Он будет частью этого банка данных, и он, так же как и банк данных, будет предполагать общедоступность и опубликование информации о должниках. Это подключит такую имиджевую составляющую этого вопроса и, возможно, повлияет на тех людей, которые совершают деструктивные действия, и, возможно, создаст предпосылки для снижения количества таких действий", - заявила представитель Минюста.

Среди других возможных мер борьбы с авиадебоширами она назвала увеличение срока их нахождения в "черных" списках и повышение штрафов: "То есть штраф должен быть не 1-5 тысяч (рублей - ИФ), а может быть 300 и 500 тысяч". Кроме того, по мнению Лелётиной, следует запретить употребление алкоголя на борту, а находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения - не допускать к полету.

"Я понимаю, что это очень сложный механизм для реализации, но нужно подумать, не стоит ли его ввести, и на этапе посадки, может быть, наделить (соответствующими полномочиями - ИФ) сотрудников службы транспортной безопасности", - сказала Лелётина.

Ее поддержала первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, которая предложила проверять пассажиров алкотестерами. "Может быть, давать алкотестеры, чтобы он подышал? Если (концентрация алкоголя - ИФ) больше, чем сколько-то, то на борт не пускают. Это как предложение", - сказала она.

Помимо ужесточения правил для пассажиров "и кнута", нужно помнить "и о прянике", в том числе "об эмоциональной стороне полета", также заявила Лелётина.

"Можно было бы подумать о создании какой-то медиасистемы, которой пассажир мог бы пользоваться, в которой были бы доступны расслабляющая музыка и видео, может быть, даже медитативного характера. (...) Поэтому можно было бы сделать акцент на этом и включать какую-то расслабляющую музыку при посадке, ожидании взлета", - предложила она. Именно "повышенный уровень тревожности, низкая способность справляться со стрессом и побуждает к высокой импульсивности тех пассажиров, которые в итоге становятся дебоширами", считает представитель Минюста.

Директор юридического департамента "Аэрофлота" Анна Хомякова, комментируя высказанные предложения, сообщила, что создание единого реестра авиадебоширов давно обсуждается и, "наверное, скоро выйдет на какой-то дополнительный уровень". Идею с расслабляющей музыкой она назвала "очень интересной", при этом тема с запретом алкоголя, по ее мнению, спорная.

"Мы тут находимся на чаше весов, потому что многие наши пассажиры употребляют алкоголь ровно для того, чтобы снять свой страх перед полетом. И поэтому это всегда является препятствием для дальнейшего обсуждения этого вопроса", - резюмировала Хомякова.