Свыше двух тысяч авиадебоширов сняли с рейсов в 2023 году

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции сняли с авиарейсов более 2 тыс. дебоширов в прошлом году, больше половины из которых находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в воскресенье начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин.

"За только прошлый год более двух тысяч граждан были сняты и отстранены от полетов непосредственно. Если в динамике за последние три года, то это каждый год примерно на одном уровне (количество авиадебоширов - ИФ) задерживают полицейские за хулиганство на борту воздушного судна или при посадке на борт", - сказал он в интервью в эфире радиостанции "Милицейская волна", приуроченном к 105-летию транспортной полиции.

Начальник главка отметил, что больше половины этих граждан находились на борту в состоянии алкогольного опьянения. "Это 1 300 человек", - уточнил он.

Из общего числа задержанных в прошлом году 62 человека были привлечены к уголовной ответственности, около 2 тыс. - к административной.

По словам Калинкина, больше всего авиадебоширов в ушедшем году было задержано в аэропортах московского авиаузла, в Санкт-Петербурге и Мурманске.