В Иркутской области за период активности медведей добыто 236 особей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Медведи продолжают выходить к населенным пунктам в Приангарье, несколько десятков сигналов о появлении этих животных поступило в Систему-112 за сутки в Иркутской области. Добыто за прошлые сутки 11 медведей, за период их активности – более 230 хищников. Об этом сообщается в канале правительства региона в Мах по итогам состоявшегося в среду заседания рабочей группы по ситуации с выходом хищников к населенным пунктам.

"За прошедшие сутки на телефон Системы-112 Иркутской области поступило 82 сообщения о появлении медведей. Наибольшее число обращений поступило из Слюдянского, Братского, Нижнеудинского, Нижнеилимского, Казачинско-Ленского и Жигаловского районов", - говорится в сообщении.

"Всего же в регионе за период активности медведей добыто 236 особей. Служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области дополнительно приняла семь решений о регулировании численности 26 медведей. За весь период принято 170 решений в отношении 418 особей хищника", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о введении с 19 сентября в Иркутской области режима повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. Жителям рекомендовано не посещать леса, исключить выпас сельскохозяйственных животных на территориях охотничьих угодий.

В регионе зафиксированы два случая нападения медведя на человека со смертельным исходом, они произошли в Киренском округе. Там жертвами хищника стали три человека – пенсионер из села Алымовка, который отправился в лес за грибами, и два жителя Киренска, которые направились в лес за ягодой в районе села Красноярово. В первом из этих случаев хищника ликвидировали, во втором зверь скрылся.