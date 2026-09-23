В Омской области примут меры для защиты жителей Усть-Ишимского района от медведей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил принять меры для обеспечения безопасности местных жителей в связи с выходом медведя в село Усть-Ишим на севере региона, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.

"Губернатор Виталий Хоценко поручил министру природных ресурсов и экологии Омской области Евгению Ковтуну совместно с руководителем района Владимиром Лютенко оперативно предпринять необходимые меры для обеспечения безопасности местного населения", - сказала она.

Жительница Усть-Ишима написала в соцсетях, что медведь забрался в ее огород и убил собаку.

В Сибири этим летом и осенью сложилась неблагоприятная обстановка с повышенной активностью медведей, в результате нападений есть погибшие и пострадавшие. Медведи заходят в населенные пункты в поисках пропитания, нападают и на домашний скот.

В Омской области случаев нападения медведей на людей в этом году не фиксировалось.