В Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Трампом

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин готов вновь встретиться с президентом США Дональдом Трампом, лидеры двух стран неоднократно подчеркивали готовность провести встречу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если говорить о российско-американской встрече (на высшем уровне - ИФ), готовность президента (Путина) есть. Президенты Путин и Трамп в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости провести со временем еще одну встречу", - сказал Песков журналистам в среду.

При этом он подчеркнул, что "пока по каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет".