Трамп заявил, что допускает возможность еще одной встречи с Путиным

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не исключает возможности новой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас уже была встреча на Аляске. Я думаю, будет еще одна", - сказал Трамп журналистам перед началом встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На вопрос журналиста о возможности приглашения российского лидера на саммит G20 в Майами в декабре этого года, Трамп сказал: "Я не знаю насчет Майами".