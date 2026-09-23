Пять экс-полицейских осуждены в Тульской области за легализацию незаконных мигрантов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Тульской области приговорил к срокам от 3 до 11 лет колонии 13 человек, в том числе пятерых бывших полицейских, занимавшихся легализацией мигрантов по упрощенной схеме получения гражданства для украинцев.

"Одоевским межрайонным судом Тульской области 13 участников преступной группы признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений и приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Им также назначены штрафы в размере от 50 тыс. до 1,6 млн рублей.

"В целях устранения негативных последствий преступной деятельности совместно с подразделениями органов внутренних дел незаконно выданные российские паспорта аннулированы, а иностранцы выдворены за пределы нашей страны с последующим закрытием въезда", - заявили в ЦОС.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, осуждённые, среди которых пятеро бывших полицейских из Тульской, Ростовской и Владимирской областей, признаны виновными по ч. 2 ст. 322.1 (организация незаконной миграции), ч. 5 ст. 290 (получение взятки) и ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

"Следствием и судом установлено, что в 2023 году фигуранты, обладая познаниями в области функционирования государственных органов и связями с должностными лицами, уполномоченными принимать решения о выдаче гражданства РФ, создали организованную группу для совершения преступлений с целью личного обогащения", - сказала Петренко.

По ее словам, участники группы за вознаграждение в размере до 500 тыс. рублей изготавливали для нелегальных мигрантов подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки об имевшейся регистрации на территории ДНР и Херсонской области до 2022 года, что позволяло иностранцам получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

"Соучастники принимали меры для сокрытия следов преступлений. Пятеро обвиняемых ранее длительное время проходили службу в правоохранительных органах и были осведомлены о методах проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Кроме того, преступная деятельность была замаскирована под работу компании по подбору персонала", - добавила Петренко.

Представитель СК сообщила, что в ходе предварительного следствия были проведены более 30 обысков в Москве, ДНР, Ростове-на-Дону и Туле, где изъяты многочисленные штампы, печати и бланки государственных органов и учреждений, в том числе иностранного государства. Допрошены свыше 40 свидетелей, проведены необходимые экспертизы и собраны иные доказательства причастности обвиняемых к совершению преступлений.