Путин заявил, что противнику не удалось сорвать выборы в РФ

Владимир Путин Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Противники России пытались сорвать прошедшие в стране выборы, о чем свидетельствуют и попытки прорвать ПВО Москвы и других регионов в дни голосования, запугать россиян не удалось, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно", - сказал Путин на совещании с членами правительства в среду.

Президент назвал рекордным число проголосовавших на выборах и поблагодарил граждан России за активное участие в этой избирательной кампании.

"Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли и проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны", - сказал президент.

По его словам, голосование россиян на выборах в Госдуму "связано с надеждами граждан на исполнение целей, которые перед нами стоят, по важнейшим направлениям развития и укрепления России".

Путин подчеркнул, что "от правительства очень многое зависит: денежно-кредитная политика, социальная политика, много задач". По его мнению, граждане страны проголосовали за реализацию этих задач.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы прошли в РФ с 18 по 20 сентября.