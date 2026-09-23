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Четыре человека ранены в результате ударов ВСУ по территории ЛНР за сутки

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали 15 муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате ударов ранения получили четверо мирных жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В Рубежном ВФУ ударили в районе Дома культуры, пострадала пожилая женщина. В Новопсковском муниципальном округе беспилотник атаковал легковой автомобиль, ранения получили женщина и мужчина", - написал Пасечник в своем канале в Max.

Глава ЛНР добавил, что в Троицком муниципальном округе ВСУ нанесли удар по детскому саду, в результате чего пострадал охранник. "Детей в здании в это время не было", - уточнил он.

"Всего за сутки под огнем противника 15 муниципалитетов. Повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры. Все необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления ВФУ", - написал глава ЛНР.

Также он сообщил, что системами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией ЛНР уничтожено порядка 170 воздушных целей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 сентября 2026 года Военная операция на Украине
ЛНР ВСУ
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