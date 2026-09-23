Банк России обновит рекомендации банкам по определению источников наличных

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банк России скоро выпустит обновленные рекомендации по определению источников происхождения средств клиентов банков при операциях с наличными, а также готовит поправки в антиотмывочный закон, заявил на Международном банковском форуме глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

"Работа по подтверждению банками источников происхождения наличных - это то, чем банки занимались всегда. Каждый, конечно, с разной степенью интенсивности, но этим занимались всегда. ФАТФ (Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - ИФ) ориентирует нас на то, что в сегментах бизнеса, где используется большой объем наличных, комплаенс должен быть усилен, поскольку очевидно, что теневой бизнес использует наличные как один из способов ухода от контрольных процедур. И здесь основной риск состоит в использовании кредитных организаций в легализации наличных денежных средств неустановленного происхождения", - сказал он.

Он подчеркнул, что ЦБ никогда не выступал против наличных как таковых: регулятор препятствует исключительно обороту наличных денежных средств неустановленного происхождения.

"Вот здесь мы категорически против. И поэтому мы банки ориентируем и издаем рекомендации. Скоро будет еще одна новая рекомендация, очень такая большая, подробная", - заявил он.

"Откуда появляются денежные средства неустановленного происхождения? Я Америки не открою, в основном это оптово-розничные рынки, в первую очередь московские, нелегальные криптообменники. Надеюсь, в результате опять же реализации нашего закона о цифровых валютах это явление тоже уйдет", - добавил Шабля.

Позднее в беседе с журналистами он рассказал, что в готовящихся методических рекомендациях революционных изменений нет.

"Есть лишь на основе наработанной практики пришедшая пора издать более детальные рекомендации по разным видам операций, по разным типологиям подозрительных операций, которые мы делаем. А сами по себе типологии подозрительных операций с использованием наличных, в общем-то, все известны. И не так давно, буквально, по-моему, в прошлом году мы их в 860-м положении еще раз обновили. В ближайшее время методические рекомендации появятся. Там будут все: там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета, и мероприятия при проведении конверсионных операций. То есть они будут комплексными", - сказал Шабля.

Он также рассказал, что готовятся изменения в антиотмывочный закон 115-ФЗ.

"По 115-му закону в части проверки источников мы тоже видим необходимость внесения изменений. В ближайшее время мы эти изменения тоже вам представим. У нас всегда планы амбициозные, мы будем стараться принять их уже в этом году для того, чтобы и у кредитных организаций, и у клиентов кредитных организаций было больше понимания, как эта работа должна строиться и как она должна быть организована", - сказал Шабля.