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Банк России отметил сокращение объема подозрительных операций в I полугодии на 35%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В I полугодии 2026 года объем подозрительных операций сократился на 35% в годовом измерении, сообщил на Международном банковском форуме глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

"Объем подозрительных операций с 2013 года, если говорить о выводе средств за рубеж и обналичиванию с использованием юрлиц и ИП, снизился почти в 30 раз", - добавил он.

Система распределения юрлиц по уровню риска "Знай своего клиента" (ЗСК), которая располагает данными о 7,5 млн юрлиц и ИП, относит к высокому уровню риска 0,8% субъектов, к среднему - 1,8% и к низкому - 97,4%, говорится в презентации главы службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.

По данным на конец 2025 года, ЗСК оценивала более 8 млн российских юрлиц и ИП, 0,9% относила к высокому уровню риска, 1,9% - к среднему , 97,2% - к низкому уровню риска.

Платформа заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этого сервиса Банк России присваивает российским юрлицам и ИП один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), а затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения "антиотмывочного" законодательства. При этом информация ЗСК является для банков вспомогательной, они оценивают своих клиентов самостоятельно.

Кредитные организации с момента запуска сервиса ограничили операции по счетам 190 тысяч недобросовестных субъектов, сказал Шабля.

Банк России ЗСК Богдан Шабля ЦБ РФ
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