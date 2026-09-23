На Смоленской площади назвали беседу Лаврова и Рубио обстоятельной

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в Нью-Йорке "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили широкий круг вопрос двусторонней и международной повестки, сообщили на Смоленской площади.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении.

На встрече была "достигнута договоренность о продолжении контактов по всем упомянутым вопросам по линии внешнеполитических ведомств обеих стран".