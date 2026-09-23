Лавров на встрече с Рубио подтвердил приверженность Москвы достижению целей СВО

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с главой Госдепартамента США Марко Рубио в Нью-Йорке подтвердил российскую приверженность достижению целей СВО, в том числе через политико-дипломатическое урегулирование, сообщает МИД.

"Подтверждена безусловная приверженность российской стороны достижению целей специальной военной операции, в том числе на путях политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин", - говорится в сообщении.

Кроме того, Лавров обратил внимание на "тесную координацию" между Украиной и ее европейскими союзниками.

"Предметно рассмотрены деструктивные действия Киева, целенаправленно наносящего удары по мирному населению и трансграничным инфраструктурным объектам, что ведет к дестабилизации мировых энергетических рынков", - сообщили на Смоленской площади.

"Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого справедливого мира, - сказал Лавров позднее на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. - Однако, наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции".