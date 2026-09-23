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На встрече с Рубио российская сторона подчеркнула необходимость выправления отношений РФ и США

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В ходе встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего налаживания российско-американских отношений, сообщает МИД РФ.

"С российской стороны также подчеркнута необходимость скорейшего выправления двусторонних отношений согласно договорённостям президентов России и США, особенно в свете активизировавшегося обсуждения перспектив экономического сотрудничества, культурно-гуманитарных обменов, облегчения взаимных поездок и контактов между обществами и людьми", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как указали в МИД РФ, "разумеется, это предполагает честный диалог об устранении "раздражителей" и перевод функционирования дипломатических миссий двух стран в режим нормальности, включая возвращение де-факто конфискованной российской собственности в США".

Марко Рубио МИД РФ Сергей Лавров
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