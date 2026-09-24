Минобороны сообщило о массированном ударе по целям в Киеве и Одесской области

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на 24 сентября нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, телекоммуникационным и логистическим центра в Киеве и Одесской области, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ, заявило Минобороны России.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации в результате массированного удара высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.