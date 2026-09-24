Над Курской областью за сутки сбили 61 БПЛА

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 61 дроне, сбитом за прошедшие сутки над регионом, обошлось без погибших, но есть пострадавший.

В результате атак в Курске был ранен 50-летний мужчина. В городе повреждены кровля, фасад, остекление дома, уничтожен гараж, фасад и внутренняя отделка магазина, четыре автомобиля, погрузчик и каток.

В Рыльске поврежден гараж, в деревне Новоивановка Рыльского района повреждена крыша дома. В селе Ольховка Хомутовского района поврежден автомобиль, в поселке Колячек - трактор.

По отселенным районам области 23 раза применялась артиллерия. Также было четыре сброса взрывных устройств с БПЛА.