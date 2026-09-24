Поиск

Над Курской областью за сутки сбили 61 БПЛА

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 61 дроне, сбитом за прошедшие сутки над регионом, обошлось без погибших, но есть пострадавший.

В результате атак в Курске был ранен 50-летний мужчина. В городе повреждены кровля, фасад, остекление дома, уничтожен гараж, фасад и внутренняя отделка магазина, четыре автомобиля, погрузчик и каток.

В Рыльске поврежден гараж, в деревне Новоивановка Рыльского района повреждена крыша дома. В селе Ольховка Хомутовского района поврежден автомобиль, в поселке Колячек - трактор.

По отселенным районам области 23 раза применялась артиллерия. Также было четыре сброса взрывных устройств с БПЛА.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Курск Рыльск Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Костин заявил о сохранении планов ВТБ по сделке с Wildberries-Russ

"Мосбиржа" 29 сентября запустит фьючерс на индекс ключевой ставки

 "Мосбиржа" 29 сентября запустит фьючерс на индекс ключевой ставки

Сенатор от Вологодской области Богомазов слагает полномочия

 Сенатор от Вологодской области Богомазов слагает полномочия

Росстат отметил сокращение производства минудобрений в августе на 3%

 Росстат отметил сокращение производства минудобрений в августе на 3%

Военные РФ поразили в Киеве телекоммуникационные центры "Киевстар" и "Парковый"

В Динском районе Кубани потушили пожар на предприятии

Обломки БПЛА повредили административные строения нефтебазы в Ростовской области

Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

 Песков заявил, что в Кремле приветствуют американское приглашение Путина на G20

Главе совета директоров ГК "Эфко" Кустову продлили арест до конца января

Что произошло за день: среда, 23 сентября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11910 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3768 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов