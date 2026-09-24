Поиск

Компании РФ за рубежом могут быть обеспечены связью только с геостационарных спутников

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Потребность российских компаний за рубежом в услугах спутниковой связи может быть обеспечена только при помощи геостационарных космических аппаратов, сообщил гендиректор ФГУП "Космическая связь" (государственный оператор спутниковой связи) Алексей Волин конференции операторов спутниковой связи Satcomrus-2026.

"Есть еще рынок, примерно в 5000 МГц, это российские компании за рубежом, которые являются потребителем услуг спутниковой связи, мы также исходим из того, что никто, кроме геостационара, эти услуги оказать им не может", - сказал он.

Он отметил, что у компании "Бюро 1440", которая разворачивает низкоорбитальную группировку интернет-спутников, не предусмотрены планы глобального развития. "Мы твердо с вами знаем, что для того, чтобы работать на зарубежном рынке, надо иметь частоты. Частотное разрешение на сегодняшний день у "Бюро 1440" только по России, и, в лучшем случае, по двум-трем странам", - сообщил Волин.

"Поэтому, в перспективе до 2030 года, мы абсолютно уверены в том, что вот эти вот 5000 МГц - это рынок для геостационаров", - сказал он.

Бюро 1440 ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ заинтересован в покупке доли в НСПК

На Кубани ввели режим ЧС из-за сложностей с вывозом зерна после атак БПЛА

 На Кубани ввели режим ЧС из-за сложностей с вывозом зерна после атак БПЛА

В Минске опровергли сообщение о предотвращении белорусским КГБ диверсии в России

Набиуллина считает, что банки справятся с повышенным спросом на наличные

Минфин назвал финобеспечение потребностей обороны стратегическим приоритетом бюджета на три года

Минфин заложил в проект бюджета инфляцию за 2026 год на уровне 6,8%

 Минфин заложил в проект бюджета инфляцию за 2026 год на уровне 6,8%

РФ планирует ввести 22% НДС для трансграничной онлайн-торговли

Минфин РФ предлагает включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы

 Минфин РФ предлагает включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы

Костин заявил о сохранении планов ВТБ по сделке с Wildberries-Russ

"Мосбиржа" 29 сентября запустит фьючерс на индекс ключевой ставки

 "Мосбиржа" 29 сентября запустит фьючерс на индекс ключевой ставки
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 95 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 191 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11910 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3768 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов