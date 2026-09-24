Компании РФ за рубежом могут быть обеспечены связью только с геостационарных спутников

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Потребность российских компаний за рубежом в услугах спутниковой связи может быть обеспечена только при помощи геостационарных космических аппаратов, сообщил гендиректор ФГУП "Космическая связь" (государственный оператор спутниковой связи) Алексей Волин конференции операторов спутниковой связи Satcomrus-2026.

"Есть еще рынок, примерно в 5000 МГц, это российские компании за рубежом, которые являются потребителем услуг спутниковой связи, мы также исходим из того, что никто, кроме геостационара, эти услуги оказать им не может", - сказал он.

Он отметил, что у компании "Бюро 1440", которая разворачивает низкоорбитальную группировку интернет-спутников, не предусмотрены планы глобального развития. "Мы твердо с вами знаем, что для того, чтобы работать на зарубежном рынке, надо иметь частоты. Частотное разрешение на сегодняшний день у "Бюро 1440" только по России, и, в лучшем случае, по двум-трем странам", - сообщил Волин.

"Поэтому, в перспективе до 2030 года, мы абсолютно уверены в том, что вот эти вот 5000 МГц - это рынок для геостационаров", - сказал он.