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В Кремле назвали преждевременными разговоры о встрече Путина с Трампом на полях саммита G20

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Говорить о возможности встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" G20 пока преждевременно, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение, ценим это приглашение, и оно будет проработано, и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение", - сказал Песков в четверг журналистам.

Так он прокомментировал высказанное представителями СМИ предположение, что "на полях" G20, куда США пригласили российского лидера, возможна отдельная встреча Путина и Трампа.

Дональда Трамп Владимир Путин G20
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