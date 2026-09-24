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В Кремле заявили, что тема пленных находится в ведении Минобороны и спецслужб

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Вопросы, связанные с обменом пленными в рамках конфликта на Украине, находятся в ведении Минобороны и спецслужб, по линии спецслужб контакты продолжаются, заявили в Кремле.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ходе общения с журналистами спросили, располагает ли он информацией, связанной с заявлением Киева о намерении передать Южной Корее двух пленных северокорейских военнослужащих, а также производились ли какие-то контакты на этот счет между Украиной, Россией и Северной Кореей.

"Нет, я не располагаю никакой информацией на сей счет. Темы пленных находятся в ведении нашего оборонного ведомства и также специальных служб. По линии специальных служб контакты продолжаются", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Минобороны
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