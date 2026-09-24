Поиск

В Кремле назвали воровством решение передать Украине 8 млрд евро доходов от активов России

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали воровством решение Брюсселя о передаче Украине доходов от замороженных российских активов в размере 8 млрд евро.

"Мы уже неоднократно давали оценку этим действиям, мы считаем, что они противозаконные, мы действительно считаем, что это воровство, и соответствующим образом к этому относимся, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, - Здесь тоже в нашей позиции ничего не изменилось".

Ранее сообщалось об изъятии Евросоюзом доходов от замороженных российских активов, значительная часть которых - госсобственность РФ, в размере 8 млрд евро, из которых 3,5 млрд выделены на закупку оружия для Киева.

Дмитрий Песков Украина Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Полиция Тобольска занялась распространителями фейков о медведях

 Полиция Тобольска занялась распространителями фейков о медведях

Общепит в 2025 году принес экономике более 0,5 трлн рублей добавленной стоимости

 Общепит в 2025 году принес экономике более 0,5 трлн рублей добавленной стоимости

ВТБ заинтересован в покупке доли в НСПК

На Кубани ввели режим ЧС из-за сложностей с вывозом зерна после атак БПЛА

 На Кубани ввели режим ЧС из-за сложностей с вывозом зерна после атак БПЛА

В Минске опровергли сообщение о предотвращении белорусским КГБ диверсии в России

Набиуллина считает, что банки справятся с повышенным спросом на наличные

Минфин назвал финобеспечение потребностей обороны стратегическим приоритетом бюджета на три года

Минфин заложил в проект бюджета инфляцию за 2026 год на уровне 6,8%

 Минфин заложил в проект бюджета инфляцию за 2026 год на уровне 6,8%

РФ планирует ввести 22% НДС для трансграничной онлайн-торговли

Минфин РФ предлагает включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы

 Минфин РФ предлагает включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 95 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 191 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11914 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3768 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов