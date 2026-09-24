В Кремле назвали воровством решение передать Украине 8 млрд евро доходов от активов России

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали воровством решение Брюсселя о передаче Украине доходов от замороженных российских активов в размере 8 млрд евро.

"Мы уже неоднократно давали оценку этим действиям, мы считаем, что они противозаконные, мы действительно считаем, что это воровство, и соответствующим образом к этому относимся, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, - Здесь тоже в нашей позиции ничего не изменилось".

Ранее сообщалось об изъятии Евросоюзом доходов от замороженных российских активов, значительная часть которых - госсобственность РФ, в размере 8 млрд евро, из которых 3,5 млрд выделены на закупку оружия для Киева.