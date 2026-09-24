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Пропускная способность спутников снизилась из-за перехода на отечественные компоненты

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Переход от иностранных комплектующих к отечественным приводит к снижению пропускной способности космических аппаратов, сообщил на конференции операторов спутниковой связи Satcomrus-2026 генеральный конструктор по автоматическим космическим системам и комплексам - заместитель гендиректора АО "ЦНИИмаш" Геннадий Ерохин.

"При переходе от иностранных комплектующих к отечественным комплектующим у нас происходит просадка по пропускной способности. Мы вынуждены говорить о том, что у нас сейчас идет именно снижение возможностей, которые мы пробуем создавать на один космический аппарат этой пропускной способности, и мы должны кардинально что-то делать", - сказал он.

По его словам, поставлена задача по переходу к новым гибким цифровым полезным нагрузкам, потенциал которых позволит увеличить пропускную способность спутников.

"Сейчас как раз развернули ряд технических заданий, в следующем году разворачиваем работы по созданию составных частей аппаратуры полезной нагрузки, которая реализует возможность пропускной способности с аппарата до 100 гигабит в секунду", - сообщил Ерохин.

Геннадий Ерохин АО "ЦНИИмаш"
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