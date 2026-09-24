Российские военные заявили о контроле над селами Бузово и Хижняково в Харьковской области

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль два села в Харьковской области - Бузово и Хижняково, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

"В кольце окружения в результате активных действий взяты под контроль населённые пункты Бузово и Хижняково Харьковской области, продолжаются бои за освобождение населённых пунктов Рубленое и Хрипуны Харьковской области. Нанесено поражение формированиям противника в районах населённых пунктов Варваровка и Долгенькое Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.

"Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля", - говорится в сводке.

По данным Минобороны, "потери блокированных формирований ВСУ за сутки составили более 40 военнослужащих и две боевые бронированные машины".

"Продолжаются боевые действия за расширение внешней зоны контроля и освобождение населённых пунктов Петропавловка, Приколотное и Лозовая Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Питомник, Избицкое, Бережное и Великий Бурлук", - сказано в сообщении.

В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной, механизированной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дорошовка, Груновка, Иволжанское, Степок и города Сумы, говорится в сводке.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 30 автомобилей", - сообщает министерство обороны РФ.