Минобороны РФ заявило, что вблизи Доброполья взято под контроль село Доброполье (Малое)

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Село Малое вблизи города Доброполье перешло под контроль российской армии, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"В районе населенного пункта Доброполье подразделения 51-й армии в результате наступательных действий расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье (Малое) Донецкой Народной Республики", - заявили в министерстве.

"Отражены очередные попытки прорыва подразделений 4-й и 15-й бригад нацгвардии противника из кольца окружения в направлении населенного пункта Святогоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, потери ВСУ за сутки на данном участке составили более 45 военнослужащих, зачищено 152 здания.