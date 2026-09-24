Поиск

Минобороны РФ заявило, что вблизи Доброполья взято под контроль село Доброполье (Малое)

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Село Малое вблизи города Доброполье перешло под контроль российской армии, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"В районе населенного пункта Доброполье подразделения 51-й армии в результате наступательных действий расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье (Малое) Донецкой Народной Республики", - заявили в министерстве.

"Отражены очередные попытки прорыва подразделений 4-й и 15-й бригад нацгвардии противника из кольца окружения в направлении населенного пункта Святогоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, потери ВСУ за сутки на данном участке составили более 45 военнослужащих, зачищено 152 здания.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Машков предложил из-за кадрового голода отправлять выпускников театральных вузов в регионы

Полиция Тобольска занялась распространителями фейков о медведях

 Полиция Тобольска занялась распространителями фейков о медведях

Общепит в 2025 году принес экономике более 0,5 трлн рублей добавленной стоимости

 Общепит в 2025 году принес экономике более 0,5 трлн рублей добавленной стоимости

ВТБ заинтересован в покупке доли в НСПК

На Кубани ввели режим ЧС из-за сложностей с вывозом зерна после атак БПЛА

 На Кубани ввели режим ЧС из-за сложностей с вывозом зерна после атак БПЛА

В Минске опровергли сообщение о предотвращении белорусским КГБ диверсии в России

Набиуллина считает, что банки справятся с повышенным спросом на наличные

Минфин назвал финобеспечение потребностей обороны стратегическим приоритетом бюджета на три года

Минфин заложил в проект бюджета инфляцию за 2026 год на уровне 6,8%

 Минфин заложил в проект бюджета инфляцию за 2026 год на уровне 6,8%

РФ планирует ввести 22% НДС для трансграничной онлайн-торговли
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 95 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 191 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11914 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3768 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов