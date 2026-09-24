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Минобороны РФ заявило об ударах по украинским энергообъектам, складам боеприпасов и горючего

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удары по связанным с украинской армией складам и энергетическим объектам, заявило Минобороны РФ в четверг.

Цели поражены авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ, сообщило министерство.

"Нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности и комплектующих к ним", - заявило Минобороны РФ.

Ударам в течение суток подверглись позиции армии Украины в 140 районах, проинформировало министерство.

Минобороны РФ
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