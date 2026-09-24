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В Заполярье протестировали доставку потребительских товаров безэкипажным катером

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Безэкипажный катер "Герои "Тумана", разработанный заполярным ООО "НПК Прогресс", выполнил рейс из Териберки в отдаленное труднодоступное ЗАТО Островной (бывшая база подводных сил Гремиха на побережье Баренцева моря), сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Всего катер "Герои "Тумана" прошел около 300 км. Он доставил жителям Островного лекарства, заказы на маркетплейсах и другие товары.

"Это первый в мире безэкипажный морской переход c грузами на борту за Полярным кругом", - написал Чибис в своем канале в мессенджере Max.

Глава региона добавил, что катер при помощи искусственного интеллекта составлял маршрут и корректировал навигационные помехи.

"Отмечу, что морские беспилотники планируем использовать для доставки грузов в отдаленные поселки региона. Они не заменят пассажирские перевозки, но значительно оптимизируют расходы на логистику", - отметил Чибис.

В сентябре 2025 года на заседании совета по морской деятельности при правительстве Мурманской области генеральный директор ООО "НПК Прогресс" Иван Суханов сообщал о планах провести испытания безэкипажного катера в Баренцевом море. В ходе испытаний разработчики намеревались отработать радиус управления судном на расстоянии 100 и 300 км соответственно.

В перспективе с помощью безэкипажной логистики можно будет наладить доставку грузов в отдаленные районы Мурманской области, в первую очередь ЗАТО Островной, с которым нет сухопутного сообщения, отмечал Суханов.

Характеристики катера "Герои "Тумана" позволяют доставлять грузы весом до 1 тонны.

Катер назван в честь сторожевого корабля "Туман", который погиб в Баренцевом море в 1941 году, ведя бой против трех вражеских эсминцев.

Ранее "НПК Прогресс" получила статус резидента Арктической зоны РФ с проектом производства беспилотников, включая надводные. Запланированная мощность производства составит 1,5 тыс. аппаратов в месяц.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "НПК Прогресс" было зарегистрировано в Мурманске в апреле 2024 года. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Единственным учредителем является Суханов.

Мурманская область Арктика Териберка ЗАТО Островной ООО "НПК Прогресс"
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