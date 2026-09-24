Три российские авиакомпании захотели летать в Эль-Аламейн и Борг-эль-Араб

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпании Red Wings, NordStar и "ИрАэро" запросили допуски Росавиации к регулярным рейсам в египетские курортные города Эль-Аламейн и Борг-эль-Араб.

По данным агентства, Red Wings претендует на допуски к полетам в Борг-эль-Араб из подмосковного "Жуковского" и Екатеринбурга (с частотой до семи раз в неделю), NordStar и "ИрАэро" - из Москвы в Эль-Аламейн до двух раз в неделю.

Прямые рейсы из России в Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн (оба находятся на средиземноморском побережье) стали доступны в августе. До этого перелеты на египетском направлении выполнялись только в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Ранее в сентябре рейсы в Эль-Аламейн по заказу российских туроператоров запустили египетские авиакомпании Air Cairo, Red Sea Airlines, Nesma Airlines.