Путин обсудил с СБ РФ допмеры по нейтрализации угроз общественной безопасности

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ вопрос дополнительных мер по нейтрализации угроз общественной безопасности в стране.

"У нас сегодня вопрос о дополнительных мерах по нейтрализации угроз общественной безопасности в России", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза.

С докладом президент попросил вступить министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.