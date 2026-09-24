Гросси может посетить Россию до конца года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может снова посетить Россию до конца 2026 года, заявил на брифинге постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Уверен, что новые контакты на территории Российской Федерации будут иметь место. Может, даже до Нового года", - сказал он.

Последняя встреча между российской делегацией во главе с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым и руководством МАГАТЭ состоялась в сентябре на открытии генеральной конференции агентства в Вене и была "позитивная как всегда", отметил Ульянов.

По словам Ульянова, "есть какие-то такие конкретные вещи, где теоретически между Россией и секретариатом МАГАТЭ возможно полезное взаимодействие".