"Соллерс" выпустил первые партии рамного внедорожника S9 на ульяновской площадке

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Соллерс" начала производство первых партий полноразмерных рамных внедорожников Sollers S9 (С9) в Ульяновске, сообщила компания.

Производство размещено на мощностях парка новых технологий на промплощадке Ульяновского автозавода (УАЗ).

Внедорожники произведены по технологии полного цикла с использованием штампованных деталей собственного производства.

Первые партии автомобилей будут направлены для проведения процедур контроля качества, а также проверочных пробеговых испытаний. Отгрузки внедорожников Sollers S9 в дилерскую сеть планируется начать с декабря текущего года, в конце года состоится и официальный старт продаж новой модели.

В этом году в парке новых технологий "Соллерс" в Ульяновске было запущено серийное производство кузовных деталей для автомобилей бренда Sollers. Это производство позволит полностью локализовать кузова пикапов и будущего внедорожника Sollers.

Полноразмерный рамный внедорожник Sollers S9 был разработан на базе пикапа Sollers ST9 по инициативе группы "Соллерс" совместно с технологическим партнером, а также с привлечением МГТУ имени Баумана.