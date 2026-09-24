Первый в Арктике полигон для исследований эффективности фасадов открыли в Мурманске

Фото: МАУ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Полигон для исследования эффективности фасадных систем на Крайнем Севере, первый в мире за Полярным кругом, открыли в Мурманске, сообщает региональное министерство строительства.

"Мурманская область снова становится полигоном для испытания новых технологий. Из-за климатической специфики - высокой влажности, сильных ветров и перепада температур - не так просто возводить и эксплуатировать дома на Крайнем Севере. На сегодняшний день нет исследований, которые бы подтверждали, что износ конструкций в Мурманской области выше, чем в других регионах", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ольги Вовк.

Она пояснила, что результаты исследований на данном полигоне "помогут нам объяснить на федеральном уровне, почему нашим объектам чаще требуется капитальный ремонт, а также позволят решить извечный спор, какая фасадная система эффективнее и долговечнее в наших климатических условиях".

При этом новые дома, которые строятся сейчас в Мурманской области, возводятся с учетом современных технологий, учитывающих снеговые и ветровые нагрузки.

В настоящее время на климатическом полигоне на территории Мурманского арктического университета построили четыре макета домов с распространенными в России фасадными решениями. Так, основание и крыша объектов переутеплены, чтобы минимизировать теплопотери. Испытательные стенды снабжены системой автоматического поддержания температуры плюс 21 градус и поддержания оптимальной влажности в помещении 50-60%. В это время датчики фиксируют, сколько электроэнергии тратится на поддержание заданных параметров в зависимости от изменений погоды.

Ранее Ассоциация развития полимерных эффективных технологий, организатор мурманского полигона, открыла такие объекты в Азербайджане, Узбекистане и Якутии с учетом местных климатических особенностей.

"Климатические условия регионов Крайнего Севера позволяют проводить исследования в более короткий срок: там, где на это уходит пять-десять лет, у вас уже за два-три года виден результат эксплуатации. Уверены, что именно результаты исследований на полигоне в Мурманске помогут нам внести изменения в нормативные документы, чтобы нам с вами было комфортнее жить в наших домах", - цитирует Минстрой Мурманской области председателя ассоциации Ольгу Заузелкову.